Omicidio Senago: interrogatorio Impagnatiello riprende in udienza 10 giugno

StrettoWeb

Milano, 29 mag. (Adnkronos) – Riprenderà nell’udienza del 10 giugno l’interrogatorio di Alessandro Impagnatiello a processo a Milano per l’omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, incinta di sette mesi. Nonostante l’esame dell’imputato sia iniziato alle 11 e sia durato oltre cinque ore, la difesa non è riuscita a porre tutte le domande. Nella parte finale del suo interrogatorio, l’ex barman sottolinea ancora l’importanza della sua “immagine” e spiega: “Ho sempre dato molta importanza a cosa gli altri pensassero di me, forse già da bambino, alle elementari, essere visto non perfetto causava in me malessere” conclude.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.