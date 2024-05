Oggi la presentazione della lista “Rinasce Spadafora” del candidato Sindaco Lillo Pistone

StrettoWeb

Sabato 18 Maggio alle 19:30 presso il Parco Sportivo di Spadafora verrà presentata ufficialmente la lista numero 1 “Rinasce Spadafora” del candidato Sindaco Lillo Pistone il quale ha dichiarato: “Abbiamo presentato una lista che oltre all’esperienza di chi faceva parte integrante di Rinasce Spadafora, ricoprendo anche il ruolo di consigliere comunale uscente, vi sono new entry che rappresentano nuove competenze, ma soprattutto giovani volenterosi e capaci di abbracciare il nostro programma di rinascita per la nostra città. Sono Spadaforesi giovani e preparati, tutti pronti a seguirmi per i bene di Spadafora, come da programma, H24 con Spadafora nel cuore. Vi aspettiamo numerosi sabato 18 Maggio alle 19:30 al Parco Sportivo di Spadafora per la presentazione ufficiale della nostra lista”.

Lillo Pistone

RINASCE SPADAFORA

Candidato Sindaco

Candidati della stessa lista

Jessica Bottaro

Alessandro Cantilonne

Barbara D’Angelo

Lucia Farsaci

Andrea Giacobbo

Pinella Giacobbo

Pasqualina Giannone

Filippo Giordano

Flavia Ialacqua

Giuseppe Ialacqua

Sebastiano Pino

Giovanni Scibilia

