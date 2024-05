Oggi è l’Hamburger Day, il 28 maggio festa mondiale per il celebre panino

StrettoWeb

Festa il 28 maggio in tutto il mondo per Hamburger Day, giornata dedicata al panino tra i più amati e a una delle proposte simbolo della cultura dello street food, che oggi è possibile degustare con diversi ingredienti e molteplici combinazioni di gusto in grado di soddisfare i palati più esigenti.

In Italia e non solo il panino è proposto con ricette classiche come quella del bacon cheese burger, chicken burger o burger tradizionale, ma anche in versione gourmet e burger veg.

Secondo Uber Eats (piattaforma di ordinazione e consegna di cibo) la capitale in Italia dell’hamburger è Napoli, città che detiene il primato assoluto degli ordini, seguita sul podio rispettivamente da Milano e Roma. Il quarto posto è occupato dal capoluogo piemontese, Torino, mentre a chiudere la classifica c’è la Sicilia con Catania. Uber Eats segnala inoltre che l’hamburger in formato gigante con pancetta sbaraglia tutti gli altri tipi di panino. Seguono il classico hamburger, a ruota quello con carne di pollo e gli hamburger con doppio formaggio. Tra gli ingredienti più caratteristici risaltano i formaggi made in Italy, primo fra tutti il Parmigiano Reggiano, oltre a Montasio e Asiago.

Il food delivery Just Eat fa presente, in una analisi economica, che nei primi mesi del 2023 i consumi, relativi all’iconico panino hanno superato gli 82 mila kg. Il food delivery segnala inoltre che le opzioni per accompagnare gli hamburger sono molte. Le più ordinate tramite Just Eat sono le patatine fritte, che si configurano come abbinamento preferito per eccellenza, gli anelli di cipolla, seguono le alette di pollo, i nuggets di pollo, le olive ascolane e infine le mozzarelline.

