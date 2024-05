Il nuovo show del Circo Togni “Top Class” arriva in Calabria

StrettoWeb

La magia del Circo, con performance innovative, coreografie ed effetti scenici di grande effetto, sono gli ingredienti del nuovo show del Circo Nazionale Lidia Togni che si appresta ad intraprendere un lungo tour in tutta la Calabria. Prima tappa: Rende (via Mosca) dal 17 maggio al 2 giugno2024.

Vinicio Togni, figlio di Lidia, unitamente all’ultima generazione della famiglia, rappresentata da Giorgia e Vinicio junior, ha allestito uno show di grande effetto, entusiasmante, coinvolgente e di estrema qualità. Una fantastica e brillante ouverture fa immergere il pubblico in un mondo magico, alla scoperta delle varie attrazioni come le fasce aeree di Giorgia Togni, un’esibizione di gran classe selezionata all’Italian Circus Talent Festival di Roma che si svolgerà il prossimo autunno. Giorgia e Vinicio junior sono inoltre protagonisti del “passo a due”, specialità equestre, vanto di casa Togni.

“Con grande emozione – afferma Vinicio Togni – ritorniamo in Calabria per far scoprire al pubblico calabrese, grande appassionato dell’arte circense, la nuova produzione, uno show ricco attrazioni uniche. Siamo certi che gli amici calabresi ci accoglieranno, come sempre, con grande entusiasmo ed affetto”.

Tra le grandi esclusive proposte: i motociclisti acrobatici “Latin Riders” e i fantastici elefanti dei Fratelli Gartner, un’esibizione che coniuga le evoluzioni con salti mortali alle bascule con i mastodontici pachidermi. I fratelli Gartner si esibiscono anche in originali pose plastiche di grande effetto. Ed ancora: il duo Murcia, equilibristi a grande altezza, Christian Ferney, verticalista; Maverik acrobata alle cinghie; Sara Pedersen con l’hula hoop, il giovane Eros con le sue tigri bianche. Nella pista anche l’otaria Fifì e la colonia di pinguini. Non mancano, infine, soprattutto per i più piccoli, i momenti di grande allegria con le esilarati gags del clown “Lelè”. Tante attrazioni, opportunamente selezionate nei più importanti festivals e rassegne del settore. Uno show di qualità, concepito per tutta la famiglia, che coniuga la grande tradizione circense con l’innovazione.

