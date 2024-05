Nuovo Consiglio di Amministrazione ad Agrumaria Reggina

StrettoWeb

Agrumaria Reggina è orgogliosa di annunciare “una evoluzione strategica nella sua struttura di governance con l’introduzione di un nuovo Consiglio di Amministrazione. Questo cambiamento è in linea con l’impegno costante dell’azienda per la sostenibilità e la crescita mentre continua a guidare le industrie della Nutrizione e della Bellezza con ingredienti e soluzioni a base di frutta”.

Negli ultimi cinque anni, Agrumaria Reggina ha intrapreso “un percorso trasformativo. Sotto la guida di un Amministratore Unico supportato da un Advisory Board, l’azienda ha navigato un percorso di crescita sostanziale e sviluppo sostenibile. La nuova struttura di governance non solo riflette la continuazione di questa traiettoria progressiva, ma sottolinea anche l’impegno della famiglia alla continuità generazionale”.

Il nuovo assetto

Paolo Chirico continuerà a servire come Presidente e Amministratore Delegato, fornendo una leadership stabile e un’esperienza inestimabile per guidare Agrumaria Reggina. In una significativa transizione di leadership, Felice Chirico assumerà il ruolo di Amministratore Delegato. La nuova posizione di Felice come CEO segna un momento cruciale per Agrumaria Reggina, simboleggiando un rinnovato focus su innovazione strategica ed espansione di mercato.

Ad unirsi a loro nel Consiglio, Domenico Chirico e Francesco Chirico, entrambi parte della famiglia e attuali Direttori, continueranno i loro ruoli, arricchendo le capacità del Consiglio con la loro conoscenza specializzata e impegno per la visione aziendale.

Alessandro Minichilli, Francesco Caracciolo e Claudio Colzani servono come Amministratori Non Esecutivi. Ognuno porta un’esperienza vasta dall’accademia, consulenza finanziaria e leadership aziendale globale, arricchendo la diversità del consiglio e migliorando il suo quadro di governance.

Profili del Consiglio di Amministrazione

Paolo Chirico – Presidente e Amministratore Delegato

Come imprenditore visionario, Paolo è stato al timone di Agrumaria Reggina per gli ultimi 40 anni, guidando l’azienda attraverso fasi di significativa innovazione e sviluppo aziendale. La sua leadership è stata fondamentale nel plasmare la direzione strategica dell’azienda e nel coltivare la sua posizione come leader nel settore.

Felice Chirico – Amministratore Delegato e Chief Commercial Officer

Rappresentando la terza generazione, Felice ha servito come Direttore Commerciale negli ultimi cinque anni. Come CEO, continuerà a guidare le iniziative innovative dell’azienda, garantendo uno sviluppo sostenibile e guidando nuove espansioni industriali e internazionali.

Domenico Chirico – Chief Financial Officer

Domenico porta una profonda comprensione delle strategie economiche e finanziarie essenziali per mantenere la salute fiscale dell’azienda e supportare i suoi obiettivi espansivi.

Francesco Chirico – Chief Technical Officer

Francesco supervisiona tutti gli aspetti tecnici della produzione e dell’innovazione, assicurando che i prodotti di Agrumaria Reggina rispettino gli standard più alti di qualità ed efficienza.

Alessandro Minichilli – Amministratore Non Esecutivo

Professore Ordinario presso l’Università Bocconi e Associate Dean for Faculty presso la SDA Bocconi, Alessandro fornisce intuizioni accademiche inestimabili e competenze di governance al consiglio.

Francesco Caracciolo – Amministratore Non Esecutivo

Socio fondatore dello studio legale e contabile Caracciolo Errigo & Associati. Come consulente finanziario di Agrumaria Reggina, Francesco offre la sua vasta competenza in questioni finanziarie e aziendali al consiglio.

Claudio Colzani – Amministratore Non Esecutivo

Ex CEO del Gruppo Barilla (2003-2023) e Chief Customer Officer (2009-2012) presso Unilever, Claudio porta una vasta esperienza nella gestione di operazioni su larga scala e nello sviluppo di strategie globali.

Questo nuovo Consiglio di Amministrazione è pronto a guidare Agrumaria Reggina verso un futuro segnato da innovazione, crescita e un profondo impegno per la sostenibilità. Mentre abbracciamo questo nuovo capitolo, attendiamo con impazienza di continuare la nostra tradizione di eccellenza e il nostro ruolo come leader nel mercato globale.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: info@agrumariareggina.it.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.