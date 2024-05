Nuovo centro sportivo a Villa San Giovanni, la rabbia di un Consigliere: “io offeso e umiliato”

StrettoWeb

Lunga dura nota del Consigliere di Villa San Giovanni Domenico De Marco relativamente all’ok per il nuovo centro sportivo del Comune reggino. “Mi piace esordire così, da uomo di sport prima, rispetto al ruolo di istituzione cittadina nella qualità di consigliere comunale, esprimendo la mia massima soddisfazione personale per il prossimo avvio dei lavori di realizzazione di nuova impiantistica sportiva sul territorio grazie ad un vecchio finanziamento provinciale, che vedrà la sua realizzazione nelle aree esterne degli istituti scolastici “G. Trecroci” e “Nostro Repaci”, si legge.

“Vere e proprie eccellenze scolastiche, non solo locali, che riescono, grazie ad un finanziamento della Città Metropolitana a migliorare la loro offerta formativa attraverso il potenziamento dell’impiantistica sportiva che in Città assume ancor di più una valenza sociale di assoluto rilievo vista la loro collocazione all’interno di strutture che giornalmente accolgono migliaia di studenti e che potranno godere di questi nuovi “spazi sportivi”.

“Tutto ciò mi porta a ribadire i miei complimenti alle istituzioni scolastiche per l’importante obiettivo raggiunto grazie alla collaborazione con la Città Metropolitana, organo competente per i suddetti istituti di grado superiore. Una valenza sociale ancora più importante se tutto ciò sarà oggetto, come spero, delle giuste collaborazioni anche con le associazioni sportive del territorio affinché, nelle ore extra scolastiche, si possa offrire alle stesse l’usufruibilità di tali strutture che si caratterizzano anche per la loro capacità di inclusione in favore delle persone più deboli”, continua la nota.

“Ho appreso la notizia solo dalla stampa”

Poi però i problemi: “naturalmente dispiace notare che, nonostante i continui miei richiami in consiglio comunale e non solo, una notizia del genere l’abbia dovuta conoscere solo per il tramite degli organi di stampa e non attraverso quel tanto decantato coinvolgimento di cui il Sindaco Caminiti e la Presidente Trecroci, si “riempiono la bocca” in ogni occasione e durante i lavori consiliari”.

“Oggi, se da uomo di sport, sono felice di questo importante risultato, da rappresentante delle istituzioni mi sento ancora una volta umiliato e offeso da parte dei massimi organi istituzionali cittadini che pensano semplicemente “ad apparire” più che “ad essere” veri rappresentanti dell’ intero consiglio comunale, sia maggioranza che minoranza, quando si trattano temi, come sport e conseguentemente integrazione sociale, vista la valenza dello stesso in territori come quelli villesi che ancora sono carenti di strutture sportive per tutti”.

“A dimostrazione di tutto ciò, basta pensare alle nefaste condizioni dello stadio “Santoro” e del palloncino polivalente nell’area sportiva di Via Lupina che, a due anni dall’insediamento di questa amministrazione, stanno divenendo una vera chimera anche in considerazione delle scarse risorse inserite in bilancio per la risoluzione di tali problematiche”.

“Continua un metodo che non ci appartiene e che non smetteremo mai di contestare, ovvero la scarsa capacità dell’amministrazione di essere realmente inclusiva, nel rispetto dei ruoli politici di ognuno di noi, ma nella consapevolezza di non volersi confrontare rispetto a tematiche che non devono vedere steccati e colori politici, come lo sport, il sociale e la scuola, vera eccellenza del territorio, di cui questo governo locale cerca di “appropriarsi” impropriamente dei loro grandi risultati” si chiude la nota.

