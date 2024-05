Natalità, pioggia di solidarietà al ministro Roccella: “problema enorme di democrazia”

StrettoWeb

“La mia piena solidarietà alla collega Eugenia Roccella per quanto accaduto agli Stati Generali della Natalità. Quando un rappresentante delle istituzioni non può esprimere liberamente e pacificamente il proprio pensiero, alla mancanza di rispetto verso il prossimo si aggiunge un problema di democrazia”. Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, in merito alle contestazioni subìte dalla ministra per la famiglia Eugenia Roccella.

