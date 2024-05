Myenergy Viola, l’1 giugno la presentazione di coach Cadeo | INFO

StrettoWeb

Salutato coach Cigarini con i migliori auguri per il proprio futuro professionale e con un grazie per la stagione appena conclusa, la Myenergy Viola volge lo sguardo al futuro e a una stagione che si prospetta davvero interessante. La società sta lavorando per mettere a punto il nuovo roster vagliando eventuali possibilità di riconfermare i top dell’annata appena conclusa.

Intanto la prima mossa è già stata formalizzata: coach Giulio Cadeo sarà il nuovo allenatore per la stagione 2023-2024. L’esperto allenatore ex Varese ricoprirà il ruolo di head coach della prima squadra e delle giovanili. Sabato 1 giugno la conferenza stampa di presentazione alle ore 11:00 presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.