Musica, sport e spettacolo con ASC Reggio Calabria: countdown per l’evento di Cutro | INFO

Mentre procedono le innumerevoli attività ASC ed i consueti campionati tra i quali Calcio Amatoriale, Business Cup, Coppa Seven, Coppa Interprofessionale e Coppa Eleven, i cui risultati vengono presentati settimanalmente nella rubrica di Martina Milia “Terzo Tempo” in diretta dalla pagina Facebook ASC Reggio Calabria, è partito il countdown per la VIII Edizione della “ASC Swell – Sport&Wellness”.

Le discipline coinvolte

Oltre le immancabili discipline sportive del pilates, indoor ciclyng, yoga, strong, danza sportiva, danze caraibiche, karatè, balli sociali, zumba, acqua fitness, Walking, tango, Padel, calcio, cross training, calisthenics, zouk, danza coreografiche, corpo libero, olistic swell e le Arti della salute (pilates yoga, terapie energetiche, scienza della felicità), quest’anno i partecipanti potranno cimentarsi anche nella danza popolare, corpo libero e verticali, risveglio muscolare e step.

Il programma

Un programma ricco di eventi che coinvolgeranno gli appassionati di sport e wellness, ininterrottamente dalla mattina a notte inoltrata, tra lezioni di fitness e wellness e serate di musica e spettacolo. Si parte con la musica live venerdì 31 maggio con Dr Hook & the Endorphine Producers e sabato 1° giugno con l’imperdibile Joe Pugliese Group, che daranno il via agli spettacoli serali. A seguire la danza a tema caraibico, tango e social dance che infiammerà il pubblico presente. Ancora non svelato, invece, il nome del secondo cabarettista, che insieme al fenomeno di Zelig, Santo Palumbo, allieterà i partecipanti durante lo show serale, lasciando volontariamente nel mistero i partecipanti.

Come previsto ampia adesione ai tornei dello Swell Padel CUP, cui si sono già iscritte oltre 20 coppie e della Swell CUP di calcio giovanile, nelle diverse categorie di Primi calci (2014/2015), Pulcini (2012/2013), Esordienti A9 e A5 (2010/2011), Giovanissimi A11 e A 5 (2008/2009) ed Allievi A11 e A5 (2006/2007), che nel veder confermate le tantissime società calcistiche partecipanti la scorsa stagione quest’anno sarà arricchita dalla partecipazione del FC Torino.

Si attende, quindi, un ricco week end di benessere e sport, ormai un appuntamento irrinunciabile per gli amanti del fitness e del benessere. Ancora pochi giorni per poter partecipare contattando swellsport@gmail.com oppure telefonando al 3281722070. Per ulteriori informazioni visitare www.ascreggiocalabria.it e le pagine Facebook ed Instagram ascreggiocalabria.

