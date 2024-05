E’ morto Javier Manterola, eccellenza nell’ingegneria dei ponti anche in Italia

StrettoWeb

L’architetto e ingegnere spagnolo Javier Manterola Armisén, uno dei maggiori progettisti di ponti e viadotti in Europa, con oltre 200 opere disseminate in buona parte della geografia della Spagna, che ha contribuito autorevolmente allo sviluppo del calcestruzzo strutturale, è morto a Madrid all’età di 87 anni per un’insufficienza coronarica. La notizia della scomparsa è riportata dalla stampa spagnola.

Nato a Pamplona il 17 giugno 1936, Manterola si laureò al Politecnico di Madrid, dove nel 1968 iniziò anche la carriera accademica, diventando nel 1976 professore ordinario di progettazione di ponti. Dal 1962 al 1964 lavorò presso l’impresa Huarte y Cia di Madrid e nel 1966 fu uno dei fondatori dello studio di progettazione Carlos Fernández Casado di Madrid, specializzato in progettazione di ponti. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti quali la medaglia della Federazione Internazionale del Precompresso nel 1996, l’Award of merit dell’International Association of Bridge and Structural Engineering (Associazione Internazionale di Ponti e Grandi Strutture) nel 2006.

Oltre a decine di ponti in Spagna, ha realizzato il ponte Marquesa in Messico, il ponte sul Danubio in Bulgaria (con campata principale di 180 metri) e il ponte sul fiume Suir in Irlanda (campata principale di 225 metri). In Italia ha disegnato il ponte Darwin, cioè il viadotto di Padova Est, lungo circa 590 metri su nove campate, il cui piano viabile si trova a circa 9 metri di altezza.

Tra le opere più nota di Javier Manterola Armisén in Spagna c’è il ponte La Pepa, inaugurato nel 2015, che è diventato il principale accesso alla città di Cadice. Un altro dei suoi progetti più importanti è il ponte dell’ingegnere Carlos Fernández Casado sulla autostrada A-66, che attraversa una parte del bacino idrico di Barrios de Luna a León, che per un decennio è stato un record mondiale in diverse categorie ed è tuttora la seconda campata più lunga in Spagna, dopo il ponte de La Pepa.

Manterola ha disegnato il ponte Manuel Giménez Abad per la terza circonvallazione di Saragozza (Z-30) e il ponte sul fiume ‘Ebro per la linea ferroviaria ad alta velocità spagnola Madrid-Barcellona. È stato anche il progettista del Puente de Andalucía sul Guadalquivir a Córdoba e del Puente de las Delicias a Siviglia. Tra i suoi tanti progetti spagnoli più importanti si annoverano: il ponte Same de Langreo, il ponte sul fiume Segura, le Torri Colon a Madrid, la sede del Banco de Bilbao a Madrid, l’acquedotto Alcanadre, il ponte Osormort, il ponte levatoio sul canale Estacio in Murcia.

Javier Manterola è inoltre autore di numerose pubblicazioni scientifiche e tecniche internazionali, fra le quali un importante testo sulla progettazione dei ponti. In Italia è stato pubblicato “Ingegneria come opera d’arte” (Jaca Book, 2012).

