Nuovo terribile incidente sulla Jonio-Tirreno: un morto, carambola pazzesca in galleria | DETTAGLI

La strada statale 682 “Jonio Tirreno” è temporaneamente chiusa al traffico a causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria ‘Limina’, all’altezza del km 20, nella Città metropolitana di Reggio Calabria. Nell’incidente, sul cui sono in corso accertamenti, sono coinvolti due veicoli e una persona è deceduta. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa con segnalazioni in loco.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione del traffico in pina sicurezza e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

