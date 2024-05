Morte Onorato: oggi pomeriggio l’autopsia sul corpo dell’imprenditore

StrettoWeb

Oggi pomeriggio l’autopsia sul corpo dell’imprenditore Angelo Onorato, architetto e marito dell’eurodeputata Francesca Donato, trovato morto nella sua automobile, sabato scorso, su una strada di Palermo, con una fascetta di plastica attorno al collo. L’autopsia, che sarà eseguita all’istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo, dal medico legale Tommaso D’Anna, è stata disposta dalla procura della Repubblica di Palermo che ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per il reato di omicidio.

Gli inquirenti lo hanno definito un atto dovuto in vista di accertamenti e atti irripetibili come, appunto, l’autopsia per la quale i familiari di Onorato hanno nominato come consulente di parte Nuccia Albano, attuale assessore regionale al Lavoro, ma con una lunga carriera da medico legale. Le indagini – coordinate dal procuratore Maurizio de Lucia e dall’aggiunto Ennio Petrigni e condotte dalla Squadra mobile – sono a 360 gradi e non si esclude nulla, dall’omicidio al suicidio.

