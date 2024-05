Morte Angelo Onorato: si infittisce il mistero del decesso del marito dell’eurodeputato Francesca Donato

StrettoWeb

Sono proseguiti fino a tarda notte i rilievi della Polizia scientifica sull’auto di Angelo Onorato, l’imprenditore 55enne, marito della eurodeputato Francesca Donato, trovato ieri pomeriggio senza vita, con una fascetta stretta attorno al collo. Il corpo senza vita dell’uomo è stato rimosso solo poco prima delle 23 e portato alla camera mortuaria del Policlinico. Con ogni probabilità domani verrà disposta l’autopsia sul suo corpo. Gli investigatori stanno cercando di fare luce su quanto accaduto ieri mattina nella bretella di viale Regione Siciliana.

Palermo, morte Onorato. La figlia: “mio padre non si è suicidato, è stato ammazzato”

“Sono state dette cose inesatte, quindi sento la necessità di specificare come stanno le cose: Mio padre non si è suicidato, è stato ammazzato, Non era una persona che avrebbe mai lasciato la sua famiglia così, e soprattutto, per come io stessa insieme a mia madre l’abbiamo trovato. Vi dico che non è stato un suicidio ma in omicidio ”. A scriverlo, sui social, su sfondo nero, è Carolina Onorato, la figlia ventenne di Angelo Onorato, l’imprenditore trovato morto ieri pomeriggio da lei e dalla madre, l’eurodeputato Francesca Donato. L’uomo aveva una fascetta stretta al collo. Per gli investigatori non è chiaro se si sia ucciso o sia stato ucciso. “Che nessuno osi dire o anche solo pensare che mio padre si sia suicidato – prosegue la ragazza – Ringrazio davvero tutti per i messaggi di conforto personatemi se non rispondo“.

Palermo, morte Onorato: moglie eurodeputato Donato e figlia ascoltate fino a tardi alla Mobile

Sono state ascoltate fino a tarda sera alla Squadra mobile di Palermo l’eurodeputato Francesca Donato e la figlia ventenne, Carolina Onorato, le due donne che hanno trovato il corpo senza vita di Angelo Onorato, marito della politica, in una bretella di viale Regione Siciliana a Palermo.

L’imprenditore 55enne era atteso ieri per pranzo ma intorno alle 14.30 moglie e figlia, non avendo sue notizie né messaggi, hanno provato a rintracciarlo con il localizzatore dello smartphone trovando il corpo dell’uomo nella sua auto, una Range Rover scura, con la cintura ancora allacciata e una fascetta stretta al collo. Per il medico legale la morte sarebbe dovuta a soffocamento, ma non si sa al momento se è stato un omicidio o un suicidio. Il Procuratore aggiunto Ennio Petrigni, che coordina l’inchiesta, sta indagano e le ipotesi sono diverse.

Gli investigatori hanno chiesto a Francesca Donato e alla figlia Carolina quali sono stati gli ultimi movimenti della vittima, ma anche se c’erano stati problemi di recente. Sembra che l’uomo avesse confidato a qualche amico una preoccupazione economica. Francesca Donato ha ribadito alla Polizia che il marito non si sarebbe “mai ucciso” e che “è stato ammazzato“. La Squadra mobile, diretta da Marco Basile, ha ascoltato fino a tardi anche amici e parenti dell’uomo. I rilievi della Polizia scientifica sono proseguiti fino a tardi.

Palermo, morte Onorato: al vaglio inquirenti una lettera lasciata a un amico avvocato

E’ stato sentito fino a tardi, ieri sera, negli uffici della Squadra mobile di Palermo, un amico avvocato di Angelo Onorato, l’imprenditore 55enne trovato senza vita nella sua auto, una Range Rover, in una bretella di Viale Regione Siciliana a Palermo. L’uomo, marito della eurodeputato Francesca Donato, che ha trovato il cadavere, aveva una fascetta stretta attorno al collo.

E’ stato lo stesso legale, come sembra, a presentarsi agli investigatori, per dire di avere ricevuto tempo fa una lettera dallo stesso Onorato. Top secret il contenuto della lettera. Ma pare che parlasse di qualche problema economico per dei contenziosi con alcuni debitori. Ieri mattina Onorato avrebbe avuto un appuntamento di lavoro con un uomo tra Carini e Capaci (Palermo). Alle 14.30 la macabra scoperta della moglie e della figlia di Onorato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.