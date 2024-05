Mo: Unrwa, ‘un’altra guerra infuria in Cisgiordania’

StrettoWeb

Ramallah, 24 mag. (Adnkronos) – Nei territori palestinesi si sta combattendo una guerra ?inosservata? dove le forze israeliane stanno lanciando operazioni regolari per distruggere case, demolire strade e smantellare ?infrastrutture di base?. come acqua ed elettricità. Lo ha scritto su X Philippe Lazzarini, capo dell?agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa).

“Il personale delle Nazioni Unite – ha aggiunto – ha raccontato come il campo profughi di Nur Shams, nel nord della Cisgiordania occupata, fosse un tempo un?area vivace con mercati e vita, ma ora è stato colpito dalla distruzione delle forze israeliane”.

“I palestinesi stanno sprofondando nella povertà, nella separazione e nell?isolamento poiché i loro movimenti sono limitati e la situazione è ulteriormente destabilizzata dai gruppi armati palestinesi – ha affermato Lazzarini – Qualsiasi ulteriore escalation della violenza e l?espansione degli insediamenti illegali israeliani spingeranno più lontano una soluzione pacifica a questo conflitto decennale”.

