Mo: polizia tedesca sgombera protesta filo-palestinese università Berlino

Berlino, 7 mag. (Adnkronos) – La polizia tedesca ha sgomberato una manifestazione di solidarietà con Gaza presso la Libera Università di Berlino. Un portavoce della polizia ha riferito alla radio Rbb che sono stati gridati slogan antisemiti. Alcune persone sono state temporaneamente arrestate per istigazione e violazione di domicilio, ha scritto la polizia su X.

Stamattina gli attivisti avevano occupato il cortile del teatro dell’università nel quartiere di Dahlem. Secondo le informazioni della Rbb, all’iniziativa hanno partecipato circa 150 persone e sono state montate alcune tende.

“Un’occupazione nel campus della FU Berlin non è accettabile”, ha detto in una nota il presidente della Libera Università Guenter Ziegler. ?Siamo disponibili al dialogo accademico, ma non in questo modo?.

