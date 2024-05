Mo: media, ‘Sullivan in Arabia Saudita e Israele a fine settimana’

StrettoWeb

Washington, 14 mag. (Adnkronos) – Il consigliere americano per la sicurezza nazionale Jake Sullivan si recherà in Arabia Saudita e Israele alla fine della settimana. Lo ha riferito al Times of Israel un alto funzionario americano. A Riad, Sullivan incontrerà il principe ereditario Mohammed bin Salman per discutere il tentativo degli Stati Uniti di mediare un accordo di normalizzazione tra Israele e Arabia Saudita. L?accordo è condizionato all?accettazione da parte di Israele di un percorso verso un futuro stato palestinese, soluzione di difficile attuabilità per il primo ministro Benjamin Netanyahu, fortemente influenzato dai partner della coalizione di estrema destra ideologicamente contrari alla soluzione dei due Stati.

In Israele, Sullivan incontrerà Netanyahu e discuterà dell’operazione pianificata da Israele a Rafah. Gli Stati Uniti stanno lavorando per convincere Israele a non espandere ulteriormente la loro offensiva nella città più meridionale di Gaza e hanno ricevuto assicurazioni da Gerusalemme che l’Idf non lo farà prima del suo arrivo, afferma il funzionario americano, confermando quanto riportato sul sito di notizie Axios. La visita di Sullivan avverrà dopo la conferma, la scorsa settimana, del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di aver bloccato il trasferimento di migliaia di bombe a Israele per protestare contro la prevista invasione di Rafah.

