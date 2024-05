StrettoWeb

Il Cairo, 7 mag. (Adnkronos) – Una delegazione israeliana per i negoziati è atterrata al Cairo per colloqui per un accordo sugli ostaggi con Hamas. Lo ha riferito l’ufficio del primo ministro israeliano al Times of Israel.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.