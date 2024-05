Mo: Irlanda riconosce ufficialmente lo Stato palestinese**

StrettoWeb

Dublino, 28 mag. (Adnkronos) – L’Irlanda ha ufficialmente riconosciuto uno Stato palestinese. Lo ha affermato il governo in un comunicato, che ha approvato il riconoscimento in una riunione di gabinetto.

“Il governo riconosce la Palestina come uno stato sovrano e indipendente e ha accettato di stabilire piene relazioni diplomatiche tra Dublino e Ramallah”, si legge nel documento. ?Sarà nominato un ambasciatore d?Irlanda nello Stato di Palestina insieme a un?ambasciata d?Irlanda a Ramallah?.

