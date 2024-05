Mo: attacco a Rafah, Msf ’28 morti e 180 feriti giunti nel nostro centro’

StrettoWeb

Gaza, 27 mag. (Adnkronos) – A seguito di un attacco aereo israeliano che nella notte ha colpito un campo per sfollati a Tal Al Sultan, a Rafah, 180 feriti e 28 morti sono stati portati al centro per stabilizzazione per pazienti con traumi supportato da Medici Senza Frontiere (Msf).

“Siamo inorriditi, quello che è successo dimostra ancora una volta che nessun luogo è sicuro a Gaza. Continuiamo a chiedere un cessate il fuoco immediato e duraturo” dice Gaia Giletta, infermiera di Msf a Rafah.

Il centro dove sono arrivati i feriti è stato aperto lo scorso 15 maggio nella zona di Tal Al Sultan per ricevere, stabilizzare e poi trasferire i pazienti vittime di traumi ai pochi ospedali rimasti nella Striscia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.