Futsal, mister Fiorenza saluta la Futura dopo 5 anni

StrettoWeb

Mister Peppe Fiorenza non è più l’allenatore della Polisportiva Futura. Dopo cinque anni intensi, belli e vincenti, le strade si separano. Ad annunciarlo, in una nota, è lo stesso club reggino. “Un cammino intenso, importante e vincente. Anche i cicli importanti, però, hanno un inizio ed una fine. Cinque anni di lavoro svolto con competenza e dedizione in pieno stile Futura. Cinque stagioni con dati indiscutibili che parlano da soli: una promozione dalla Serie B alla A2, una promozione dalla A2 alla A2 Elite con tanto di Playoff giocati per salire in A ed una permanenza alla prima stagione del campionato cadetto d’Italia”.

“Calcettisti locali che all’inizio erano dei giovani promettenti ed oggi punti fissi della squadra che disputa la A2 Elite. Una crescita reciproca importante, condividendo momenti bellissimi e superando gli ostacoli ‘insieme’. Tante soddisfazioni per un cammino importante. Un cammino significativo di crescita reciproca e consapevole. Oggi, le strade tra il Mister della Futura, Peppe Fiorenza, e la società giallo-blu si dividono. Finisce un ciclo, un ciclo trionfale dove noi, a nome della Dirigenza, della proprietà e dei tesserati non possiamo far altro che ringraziare il tecnico reggino per il proficuo lavoro svolto. Ad Maiora Mister!”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.