Il Ministero della Cultura stanzia 3,5 milioni per il Duomo di Reggio Calabria, la Cattedrale di Gerace e il Museo di Vibo Valentia | DETTAGLI

“Interventi complessivi per 3,5 milioni di euro in Calabria sono stati finanziati con decreto del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano nell’ambito del piano strategico “Grandi progetti culturali”. In Calabria sono stati finanziati i lavori di scavo archeologico e allestimento multimediale nella Cattedrale di Gerace per 500 mila euro, il restauro della Cattedrale di Reggio Calabria per 1,5 milioni di euro, gli interventi di allestimento, rifunzionalizzazione e restauro del Museo Archeologico Nazionale Vito Capialbi di Vibo Valentia per 1,5 milioni di euro”. E’ quanto afferma l’on. Wanda Ferro (FDI), sottosegretario all’Interno, ringraziando il ministro Sangiuliano e rimarcando “l’impegno del Governo Meloni per la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio storico e artistico, che è testimonianza perenne della nostra identità culturale, ma anche una risorsa unica su cui costruire sviluppo economico e occupazionale”.

