Milano: giudici in camera di consiglio per sentenza Pifferi, pm ‘niente attenuanti’

Milano, 13 mag. (Adnkronos) – I giudici della Corte d’Assise di Milano sono in camera di consiglio per decidere il destino giudiziario di Alessia Pifferi accusata dell’omicidio aggravato della figlia Diana, di soli 18 mesi, lasciata morire di stenti. Il presidente Ilio Mannucci Pacini non ha fornito indicazioni di massima sull’orario della decisione, “le parti saranno avvisate mezz’ora prima”.

Nell’udienza di stamane la difesa, sostenuta dall’avvocata Alessia Pontenani, ha chiesto l’assoluzione dell’imputata e in subordine la trasformazione del reato in “abbandono di minore” per la piccola lasciata sola in casa per sette giorni e trovata senza vita il 20 luglio del 2022. Nelle repliche il pm Francesco De Tommasi ha insistito, invece, sulla richiesta del massimo della pena.

“C’è una sola vittima che si chiama Diana, c’è una bugiarda e un’attrice che si chiama Alessia. Vi chiedo – dice rivolgendosi alla Corte – di avere pietà di Diana e ad Alessia Pifferi, donna senza speranza, di darle la speranza della pena. Non concedete alcun beneficio perché ha mentito sulla vita di sua figlia, l’ha tradita due volte: quando l’ha lasciata sola e quando in questo processo non si è assunta le sue responsabilità. Condannatela all’ergastolo e avrete dato verità e giustizia a Diana” le conclusioni della pubblica accusa.

