Milano: accordo tra Fedez e Iovino, personal trainer non querela

Milano, 21 mag. (Adnkronos) – Accordo tra il cantante Federico Lucia, in arte Fedez, e il personal trainer Cristiano Iovino che si sono resi protagonisti di una lite, nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso, in un locale a Milano costata al rapper la denuncia per rissa (procedibile d’ufficio), lesioni e percosse. Per queste due ultime contestazioni si può procedere solo con una querela di parte e la transazione raggiunta ha proprio come obiettivo il provare a mettere una pietra sull’intera vicenda. A dare conto dell’accordo – raggiunto ieri sera a Milano – è il sito Dillingernews di Fabrizio Corona con tanto di foto di Iovino e Fedez. Un’intesa tra i due confermata da fonti legali.

