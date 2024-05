Meteo: in Lombardia persiste instabilità, in parziale attenuazione da mercoledì

StrettoWeb

Milano, 17 mag. (Adnkronos) – La depressione che ha causato le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi si è significativamente indebolita, ma resta stazionaria sul vicino Atlantico tra oggi e domenica, determinando sulla Lombardia un flusso sudoccidentale debolmente instabile con intermittente accentuazione dell’instabilità associata al ciclo diurno e ad effetti orografici.

Il bollettino meteo di Arpa Lombardia indica, da lunedì, il minimo in avvicinamento al Nord Italia, con condizioni progressivamente più perturbate in presenza di flusso relativamente caldo meridionale. Le precipitazioni si presenteranno dapprima irregolari sparse, poi diffuse dalla sera; da moderate a localmente forti martedì, in parziale attenuazione mercoledì.

