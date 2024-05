Calcio a 5, la Meta Catania vince gara 1 dei quarti playoff: 7-1 al Genzano davanti a 2.800 spettatori

StrettoWeb

Tutto perfetto, tutto molto bello. Davanti alla bolgia del PalaCatania, presenti 2.800 spettatori, la Meta Catania vince e convince e porta a casa il primo step dei quarti di finale dei playoff scudetto. I rossazzurri spinti dai tifosi rossazzurri, hanno materializzato la gara perfetta, con una partenza sprint che ha letteralmente intontito Genzano. Pressione a tutto campo, aggressività, e soprattutto voglia di gonfiare la rete. In otto minuti la Meta Catania piazzava un parziale di 3-0 con Timm il portiere e power-play dei rossazzurri che apriva le danze con un diagonale teso a battere Mammarella. Il boato del PalaCatania spingeva ancora Carmelo Musumeci e compagni che sfruttavano la ripartenza giusta e Dian Luka raddoppiava. Genzano intimidito non riusciva a reagire e la formazione di coach Juanra triplicava stavolta con Bocao che chiudeva un assist perfetto di Musumeci. L’onda rossazzurra chiudeva il primo tempo perfetto con il 4-0 ancora di Bocao che strappava applausi a scena aperta.

Nella ripresa grande gestione della gara della Meta Catania che difendeva in maniera totale e senza grandi patemi il power-play di Genzano., Juanra metteva dentro Tornatore lasciando Timm in panca e il numero uno della Meta Catania rispondeva presente dinanzi ai tentativi vani di Genzano. I rossazzurri con pazienza e con cinismo sfruttavano i momenti e in uno di questi, Musumeci scappava via in contropiede e si procurava il rigore, poi trasformato del 5-0. Per il capitano della Meta Catania 18° gol stagionale. Non era finita, perchè sfruttando la porta sguarnita degli avversari, in due occasioni Pulvirenti brindava con una doppietta il suo rientro. In mezzo la rete di Luizinho prima della sirena e degli applausi del PalaCatania. Finisce 7-1 gara 1 dei quarti di finale dei playoff scudetto, adesso gara 2 in quel di Genzano dove la Meta Catania ha la possibilità anche con un pareggio di chiudere i giochi e sognare la semifinale scudetto.

Il tabellino

META CATANIA-ECOCITY GENZANO 7-1 (4-0 p.t.)

META CATANIA: Timm, Dian Luka, Bocao, C. Musumeci, Anderson, Tornatore, Manservigi, Podda, Silvestri, Pulvirenti, Salamone, G. Musumeci. All. Juanra Calvo.

ECOCITY GENZANO: Mammarella, De Oliveira, Bissoni, Lo Cicero, Luizinho, Di Ponto, Romano, Gastaldo, Pina, Fantecele, Barra, Guedes. All. Di Fazio.

MARCATORI: 3’00” p.t. Timm (M), 5’15” Dian Luka (M), 8’00” Bocao (M), 16’25” Bocao (M), 7’50” s.t. rig. C. Musumeci (M), 14’25” Pulvirenti (M), 15’30” Luizinho (E), 17’32” Pulvirenti (M).

AMMONITI: Barra (E), Bocao (M), Romano (E).

ARBITRI: Dario Pezzuto (Lecce), Elana Lunardi (Padova), Massimo Seminara (Palermo) CRONO: Bartolomeo Burletti (Palermo).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.