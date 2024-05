Messina: terminati i lavori alla condotta, torna l’acqua in città | DETTAGLI

StrettoWeb

Completati con successo e nei tempi stimati gli interventi previsti da cronoprogramma in tutti i cantieri attivi lungo la condotta adduttrice dell’Acquedotto Fiumefreddo. Nelle prossime ore, l’acqua potrà dunque tornare a scorrere lungo la grossa tubazione da un metro di diametro e raggiungere i serbatoi principali della città per consentire, a partire da domani sabato 4 maggio, l’avvio seppur graduale, per zone e tempi limitati, della distribuzione idrica nel territorio cittadino.

Da domani torna l’acqua

L’erogazione sarà in corso di ripristino a partire da domani, in mattinata da Giampilieri al Viale Europa, in tarda mattinata dal Viale Europa a Piazza Castronovo, nel pomeriggio sul Viale Italia, sul Viale Regina Elena, a Gravitelli e sulla Tommaso Cannizzaro, nel tardo pomeriggio da Piazza Castronovo a Torre Faro e domani notte nei villaggi

Centro Operativo Comunale ancora attivo

Il Centro Operativo Comunale (COC), attivo sino alle ore 24:00 di oggi 3 maggio, tornerà raggiungibile dalle ore 7:30 di domani al recapito telefonico 090 22866, per continuare a garantire il massimo supporto alle esigenze della popolazione che richieda interventi di approvvigionamento.

I ringraziamenti di comune e Amam

Il Comune di Messina e AMAM SpA ringraziano “la cittadinanza per la pazienza e la collaborazione dimostrate anche questa volta, nel corso del quinto step progettuale di interventi sulla condotta adduttrice al quale si è accompagnata la necessaria interruzione idrica programmata del flusso idrico da Fiumefreddo verso la città di Messina”.

