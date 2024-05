Messina, studenti in Erasmus in visita a Palazzo Zanca

StrettoWeb

Stamani hanno fatto tappa al Comune di Messina, giovani studenti dell’Andalusia ospitati in Città dagli studenti della II D della scuola media Mazzini, nell’ambito di un progetto Erasmus denominato KA121. Il gruppo di alunne e alunni, formato da 10 studenti spagnoli e 16 dell’istituto scolastico cittadino è stato accolto a palazzo Zanca dal sindaco Federico Basile. I ragazzi erano accompagnati dalla professoressa Nunzia Galla, e per la delegazione straniera i docenti Susana Cerezo e Pedro Sutil.

Nel dare il benvenuto agli studenti, il Primo cittadino ha sottolineato l’importanza dei programmi Erasmus in quanto “dando la possibilità agli studenti di viaggiare tra gli stati europei consentono occasioni come questa, di essere accolti a Messina con l’opportunità di visitare e conoscere luoghi e territori nuovi e mettere a confronto le rispettive culture e lo stile di vita vivendoli il più possibile da vicino nell’ottica della creazione di cittadini europei maturi ed aperti al dialogo, aspetti essenziali per l’accrescimento personale all’insegna dell’integrazione interculturale”.

Nel corso della visita gli studenti hanno anche avuto modo di apprezzare i dipinti e i vessilli che arredano la stanza del Sindaco, la Sala Falcone Borsellino, ed ancora il Salone delle Bandiere e l’Aula consiliare.

