Messina, strage di gatti all’ex macello: taglia di 2 mila euro sui responsabili

Diversi gatti sono stati trovati morti presumibilmente avvelenati all’interno dell’ex macello di Messina, una struttura in completo stato di abbandono, a scoprire la strage le volontarie che accudiscono le colonie feline della zona.

Sulla vicenda è intervenuta immediatamente la Polizia Locale di Messina mentre insorgono gli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA che parlano di situazione generale di odio contro gli animali e nel caso specifico gli animalisti hanno scritto in una breve nota: “Luned sporgeremo denuncia e da subito annunciamo una taglia di 2.000 euro sugli eventuali responsabili di questa strage che sarà pagata a chi con la sua denuncia formale fornita per iscritto alle autorità e con la successiva testimonianza consentirà di individuare e far condannare in via definitiva l’autore o gli autori della strage”.

