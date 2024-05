Messina, sopralluogo all’area dell’ex Fiera: “parzialmente fruibile in agosto”

StrettoWeb

Sopralluogo della 3ª Commissione consiliare stamane nell’area della ex Fiera di Messina per verificare lo stato dei lavori di riqualificazione, di competenza dell’Autorità Portuale. “Per tanti anni quest’area è stata interdetta ai messinesi ed era un vero peccato non poterne sfruttare le potenzialità che possiede”, ha dichiarato la consigliera della Lega e presidente della III Commissione consiliare di Palazzo Zanca, Emilia Rotondo.

“Da quanto ci è stato riferito, questa importante zona della nostra città sarà parzialmente fruibile in agosto, mentre il completamento degli interventi sarà ultimato a dicembre e Messina avrà un nuovo meraviglioso waterfront. In qualità di presidente della III Commissione -aggiunge Rotondo- ringrazio per la proficua collaborazione e la disponibilità l’ammiraglio Antonio Ranieri, commissario dell’Autorità Portuale di Messina, il RUP, l’ingegner Massimiliano Maccarrone e il direttore dei lavori, l’architetto Giovanni Lazzari, che stamane ci hanno guidato durante il sopralluogo, fornendoci tutta la documentazione utile a comprendere al meglio il progetto definitivo”.

