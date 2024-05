Messina, settimana della Cultura e del Turismo: riconoscimenti agli studenti dell’IC Battisti-Foscolo

StrettoWeb

L’assessore alla Pubblica istruzione Pietro Currò oggi, giovedì 2 maggio, ha preso parte all’incontro di premiazione tenutosi dall’Istituto Comprensivo n. 12 Battisti – Foscolo per portare i saluti dell’amministrazione comunale e complimentarsi con gli alunni che hanno partecipato al concorso “Mostra di pittura e scultura Strett’inArte”, nell’ambito della Settimana della Cultura, dell’Arte, del Turismo e della Solidarietà 2024. L’iniziativa è stata promossa dall’Accademia Internazionale “Amici della Sapienza” ODV, patrocinata dal Comune di Messina, e tenutasi nel salone delle Bandiere a palazzo Zanca dall’8 al 13 aprile scorsi.

All’appuntamento odierno, presenziato dalla dirigente scolastica Alessandra Minniti, hanno partecipato docenti dell’istituto, e rappresentanti dell’Accademia rispettivamente le professoresse, Teresa Rizzo presidente e rettore, Paola Radici Colace e Giulia Maria Sidoti. Le alunne e gli alunni premiati sono stati: Miriam Mekhnag, primo premio con il disegno La feluca, Esmeralda Trifiró, Valentina Fisichella, Sofia Barbaro, Shakira Castagna, per la sezione “Stett’ in Arte” IV Ed; e Vanessa Jayathunga, Alessio Smeriglio, Andrea Romeo per “Premio Speciale Scuola – Amici della Sapienza” XXVII Ed., con le poesie “Il Rosso”, “Primo Maggio” e “Non mi abbandonare”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.