Il messinese Ruggero Aricò tra i candidati al CdA della RAI

Il messinese Ruggero Aricò figura tra i candidati per il prossimo Consiglio di Amministrazione della Rai. Aricò, classe 1977, è un manager dalla lunghissima esperienza internazionale e che ha alle spalle più di vent’anni di carriera in giro per il mondo per Enel, fino a diventare Direttore degli Affari Istituzionali Internazionali, a riporto diretto dell’Amministratore Delegato del Gruppo. Avvocato, poliglotta, esperto di relazioni e politica internazionale, transizione energetica e cambiamento climatico, ha vissuto tra Roma, Bruxelles, Mosca ed Algeri. Vice Presidente di Confindustria Assafrica e Mediterraneo, Vice Presidente della onlus Disability Pride Italia, tra i numerosi ruoli ricoperti, oggi é CEO della società di consulenza strategica RAMP Advisory e Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Bologna Alma Mater Studiorum.

Membro di numerosi Comitati scientifici, tra cui quello del prestigioso Taobuk, il Festival letterario internazionale di Taormina, ha anche ricevuto la massima onorificenza del Rotary, «Paul Harris Fellow». Aricò, che è in lizza anche per i Consigli di Amministrazione delle numerose società partecipate dallo Stato in scadenza a maggio, dichiara: “Il futuro CdA della RAI – dovrebbe essere composto da professionisti con un curriculum di alto profilo. Sono pronto a mettere a disposizione la mia esperienza per dare un contributo concreto alla governance dell’azienda e alle riforme strutturali necessarie”.

