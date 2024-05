Messina, ripresa graduale dell’acqua in città

StrettoWeb

“Mentre prosegue la graduale normalizzazione della distribuzione idrica in tutte le zone della città, ai consueti tempi di erogazione di acqua si tornerà domani, lunedì 6 maggio”. A comunicarlo Comune di Messina e AMAM con una nota congiunta. Già dalle ore 23 di ieri, sabato 4, è stato chiuso il Centro Operativo Comunale. Il bilancio di attività ha registrato n.176 richieste, tutte evase. La gestione del pronto intervento per il supporto alla popolazione è tornata ad AMAM, raggiungibile al numero attivo h24 090.3687711; seguire le indicazioni della ‘voce guida’ per selezionare il servizio richiesto e attendere la risposta dell’operatore.

Rimangono attivi h24 anche nella giornata di oggi, i 4 punti fissi di approvvigionamento di acqua potabile fruibili dai cittadini presso:

* Via Girolamo Savonarola, incrocio Via Onofrio Gabriele (pressi Piazza Castronovo);

* Sede Amam, Viale Giostra – Ritiro;

* Viale Europa, pressi Ospedale Piemonte;

* Via Principe Umberto, pressi Serbatoio Torre Vittoria (incrocio con la via Michele Amari).

I ringraziamenti di Comune e Amam

A conclusione degli interventi per il quinto step di lavori di mitigazione delle vulnerabilità dell’acquedotto Fiumefreddo e la conseguente interruzione idrica in Città, nonchè la chiusura del Centro Operativo Comunale (COC), Comune di Messina e AMAM SpA ringraziano la cittadinanza per la collaborazione dimostrata, anche durante questa fase di interruzione programmata. Un particolare ringraziamento – conclude la nota – va anche a tutti coloro, oltre un centinaio, che si sono adoperati senza sosta per la riuscita dell’intervento progettuale e per l’attività prestata nel fornire assistenza alla popolazione quali, tecnici e operatori, il Corpo Forestale, la Polizia Municipale, l’Esercito, le Aziende partecipate Messina Social City, Messinaservizi Bene Comune e ATM, le Associazioni ARP, il Nucleo Diocesano, ANC, GIVA, i comuni di S. Piero Patti, Torregrotta, Roccafiorita, Roccavaldina, Librizzi, Mirto e tutti i Comuni nei cui territorisono stati eseguiti gli interventi progettuali lungo la condotta del Fiumefreddo”.

