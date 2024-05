Messina, nel parco di Montalto la 1ª edizione della “Festa delle Api”

StrettoWeb

Partecipata nel parco di Montalto la 1^ edizione della “Festa delle Api” promossa dalla Comunità Masci Messina 1 Il Faro e dalla Parrocchia S. Maria di Montalto. Il bel sole ed un clima di festa e di gioia hanno accolto domenica mattina tante famiglie con bambini incuriositi dalle installazioni, dai cartelloni, dai manifesti e materiale ludico contenenti curiosità varie sulle api.

A dare il benvenuto al numeroso pubblico di adulti, bambini, scout presenti, il Parroco della Chiesa di Montalto Padre Lorenzo Campagna, il magister della Comunità MASCI Messina 1 “Il Faro”, Letterio Bigandì e l’avv. Silvana Paratore, legale esperto di politiche sociali. Impegnate nelle varie attività e laboratori ludico-culturali gli adulti scout della comunità masci Messina 1 il Faro ed alcune catechiste parrocchiali. Allestita nel salone parrocchiale del parco di Montalto una mostra con foto e video sulla vita delle api. Curiosità ha suscitato la presenza di un’arnia didattica con cui gli apilcoltori hanno illustrato ai visitatori la vita delle api all’interno degli alveari. Gli scout del Reparto del Gruppo Agesci Messina 13 si sono cimentati nel parco con allestimenti di casette per le api.

Hanno visitato la mostra e degustato gli assaggi di miele sia cittadini messinesi che croceristi in visita alla città. Presenti alla manifestazione anche la Presidente del Club per l’UNESCO di Messina, Santa Schepis; il Direttore del CeSV Messina ETS, Rosario Ciraolo; il Presidente di Inside Messina, Salvo Scuderi; la Coordinatrice della Zona “Ionico-Tirrenica” del MASCI, Maria Rizzo-Trischitta; le Comunità MASCI Messina 2, Messina 4 e Riposto 1 e i gruppi scout Messina 13 e Messina 1, i titolari delle aziende di apicoltori “La Deliziosa” e “Apicoltura Città”.

La scelta di aumentare la consapevolezza delle nuove generazioni sull’importanza di proteggere le api è stata in linea con il tema “Bee engaged with youth” scelto per la Giornata del 2024: un tema che sottolinea infatti l’importanza di coinvolgere i giovani negli sforzi di conservazione dell’apicoltura e degli impollinatori, riconoscendoli come futuri custodi del nostro ambiente. Si replicherà lunedì 27 maggio dalle ore 9:30 Parco di Montalto per la seconda giornata.

