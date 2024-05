Messina, presentata la campagna di sensibilizzazione contro la sosta selvaggia

StrettoWeb

“GentilMEnte rispetta Messina”. E’ questo il nome della campagna di sensibilizzazione ideata per debellare il fenomeno della sosta selvaggia, particolarmente diffuso nella nostra città. L’iniziativa, che mira a sensibilizzare i cittadini sui disagi causati dalle auto parcheggiate dove non si potrebbe e sulla necessità sempre più impellente di garantire maggiore sicurezza nelle strade cittadine, è stata presentata stamattina in conferenza stampa. All’incontro con i giornalisti a palazzo Zanca hanno partecipato il sindaco Federico Basile, il presidente di ATM SpA Giuseppe Campagna unitamente al consigliere del CdA Carla Grillo, il comandante del Corpo di Polizia municipale Giovanni Giardina e il noto comico messinese Danny Napoli, che sarà il testimonial d’eccezione dell’iniziativa e il protagonista dei video che ogni settimana saranno pubblicati sui canali social del Comune di Messina, del sindaco Basile e su quelli di Atm Spa.

Le parole del sindaco Basile

“La campagna ‘GentilMEnte rispetta Messina’ – ha detto il sindaco Basile – nasce in continuità con quella avviata lo scorso anno, dal nome ‘#mancastamanera’. Purtroppo a Messina è prassi consolidata lasciare la propria auta in doppia fila e la giustificazione a questo comportamento scorretto è quasi sempre la stessa: un minuto e la sposto. Proprio questa frase – ha spiegato il primo cittadino – sarà lo slogan principale utilizzato per la campagna di sensibilizzazione, con la quale vogliamo far capire ai cittadini che comportamenti sbagliati da parte dei singoli hanno ripercussioni sull’intera cittadinanza. Grazie alla comicità di Danny Napoli – ha concluso il Sindaco – utilizzeremo una chiave ironica, ma al contempo lanceremo messaggi incisivi per tentare di sdradicare definitivamente cattive abitudini tutte messinesi”.

Campagna: “situazione intollerabile”

Il presidente di Atm Spa Campagna ha evidenziato le difficoltà riscontrate quotidianamente dagli autisti alla guida di bus dell’Azienda Trasporti, che spesso rimangono imbottigliati nel traffico a causa delle auto parcheggiate in doppia fila. “Atm spa oggi – ha affermato Campagna – ha ben 158 bus che attraversano le strade cittadine e per garantire l’efficienza del servizio sarebbe necessario avere percorsi fluidi. Tuttavia, a causa di comportamenti poco rispettosi, i bus molte volte rimangono intrappolati nel traffico e non sono nelle condizioni di rispettare gli orari comunicati all’utenza. E’evidente che tutto questo causa non pochi disagi ai cittadini che utilizzano il mezzo pubblico per andare a lavorare o che devono prendere il treno o la nave per tornare a casa. Qualche volta, come ad esempio accade di frequente a Provinciale, le auto in sosta selvaggia bloccano non solo l’autobus ma anche le ambulanze dirette al Polclinico. Insomma – ha concluso Campagna – è una situazione intollerabile ed è per questo che insieme al Comune abbiamo deciso di proseguire la campagna di sensibilizzazione avviata lo scorso anno”.

“Più controlli”

Il comandante Giardina ha sottolineato che “contro la sosta selvaggia la Polizia municipale intensificherà i controlli attraverso un impiego maggiore di pattuglie e l’utilizzo dello scout. E’ indispensabile contrastare questo disagio nelle vie principali, ma anche in quelle secondarie, per snellire il traffico e garantire il rispetto delle norme del codice della strada”.

Le parole di Napoli

Il comico messinese Napoli ha ironizzato, spiegando “di essere il testimonial perfetto in quanto il giorno successivo alla richiesta di collaborare a questa iniziativa, ho ricevuto una multa di 80 euro, e quindi io sono il primo a dovere cambiare le mie abitudini e invito i messinesi a fare altrettanto”.

Nei prossimi giorni, la campagna civica, promossa dall’Amministrazione comunale, in sinergia con l’Azienda Trasporti Messina, sarà disponibile online sui canali social del Comune e dell’ ATM e a bordo dei bus.

