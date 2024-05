Messina, Magazzù sui parcheggi della litoranea: “nuovo stop ai lavori danneggia residenti e attività commerciali”

StrettoWeb

“A pochi giorni dall’apertura dei cantieri delle aree di sosta sulla litoranea arriva l’ennesimo stop, questa volta dovuto ad un sequestro delle aree a causa del materiale utilizzato non idoneo“, dichiara il Consigliere della V Municipalità, Francesco Pio Magazzù, anche presidente della prima Commissione, che aggiunge: “si tratta dell’ennesimo stop per delle aree che da ormai due anni è chiusa. Questo nuovo fermo dei lavori sa di beffa per tutti i residenti e le attività commerciali, che ormai da troppo tempo convivono con un enorme disagio e che speravano che questa fosse la volta buona dopo tanti rinvii e tante promesse”.

Conclude Magazzù: “mi auguro che le autorità competenti possano fare chiarezza al più presto, sanzionando eventuali responsabili, e che i lavori possano ripartire il prima possibile per mettere la parola fine a questa annosa vicenda. Come rappresentante del territorio e come membri del MoVimento 5 Stelle, continueremo a vigilare e a lavorare per ottenere il prima possibile la riapertura dell’area nel pieno rispetto delle leggi e dell’ecosistema costiero”.

