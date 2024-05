Messina: da lunedì 20 maggio al via la disinfestazione nelle aree Nord e Sud della città

StrettoWeb

Messinaservizi Bene Comune avvierà la disinfestazione contro insetti nocivi e zanzare nelle aree Nord e Sud della città a partire da lunedì 20 maggio fino a mercoledì 22 maggio. Questa operazione è fondamentale per mantenere un ambiente sano e sicuro e migliorare la qualità della vita per tutti i cittadini.

“Come ogni anno, grazie a Messinaservizi – dichiara il sindaco Federico Basile – viene avviata l’attività ciclica della disinfestazione su tutto il territorio cittadino. Chiediamo come sempre la massima collaborazione dei cittadini”.

Si raccomanda alla cittadinanza di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti; di mettere al riparo animali domestici e da compagnia; di chiudere finestre e balconi; e di lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano.

Si avvisa inoltre che nel caso di condizioni meteorologiche avverse la programmazione potrebbe subire variazioni. Nei prossimi giorni saranno comunicate le date di avvio dell’attività di disinfestazione nell’area del Centro.

Ecco il calendario delle operazioni a partire da lunedì prossimo nelle aree Nord e Sud:

AREA NORD

1° GIORNO 20 MAGGIO

Torrente Trapani (da incrocio V.le Margherita al santuario Madonna di Trapani), V.le R. Margherita (dal torrente Trapani all’incrocio Via Palermo), Via Palermo (dall’incrocio Viale R. Elena a Centro Neurolesi), V.le Giostra, S. Michele, Ritiro, Q.to Manzoni, S. Chiara, Villa Lina, S. Jachiddu, Tre Monti, Villaggio Svizzero, V.le R. Elena, Fornaci Alte e Base, S. Licandro Annunziata (fino a Campo Italia), Viale della Libertà (fino incrocio Annunziata).

2° GIORNO 21 MAGGIO

Annunziata (lato DX fino a C.da Citola), Villaggio Matteotti, Nuova Panoramica dello Stretto (fino a Granatari), Via Consolare Pompea (fino a Mortelle), Ganzirri, Torre Faro, Curcuraci, Marotta, Torrente Pace, Torrente Guardia, Faro Superiore, Sperone.

3° GIORNO 22 MAGGIO

SS.113, Castanea, Salice, Masse (S. Giorgio, S. Giovanni, S. Lucia e S. Nicola), Gesso, San Saba, Acqualadroni, Rodia, Orto Liuzzo, Spartà.

AREA SUD

1° GIORNO 20 MAGGIO

Altolia, Molino, Giampilieri Sup., Giampilieri Marina, S. Paolo Briga, Briga Sup., Pezzolo, Ponte Schiavo, Runci, S. Margherita, S.S. 114 (da via Bonino a Giampilieri), Stella Maris, Minissale, Villaggio CEP, S. Lucia S.C., Piano di Zona, Case Arcobaleno, via Contesse, Villaggio UNRRA, via Marco Polo, Pistunina, Tremestieri.

2° GIORNO 21 MAGGIO

Mili Marina, Mili S. Marco, Mili S. Pietro, Galati Marina, Galati S. Anna, Galati S. Lucia, S. Stefano Briga, S. Stefano Medio, S. Margherita Sup., ZIR, Rione Taormina, via del Zardo, via Silicato, via Bonsignore, via Oreto, via Consolare Valeria (dal ponte di ferro a via Contesse), via Vecchia Comunale, Piazza Bellomo, Via del Carmine, Complesso Peloritano.

3° GIORNO 22 MAGGIO

Larderia Inf., Larderia Sup., Tipoldo, Zafferia, S. Filippo Inf., S. Filippo Sup., Piano Stella, S. Giovannello, C.da Convito, Cumia Inf., Cumia Sup., Sivirga, V.le Gazzi, Q.to Gazzi, Mangialupi, Fondo Fucile, Villaggio Aldisio, Villaggio Santo, V.le Bertuccio, Bordonaro, Case Gialle, Bordonaro Sup., Case Gescal.

