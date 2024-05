Messina, al via i lavori per la messa in sicurezza dei parcheggi lungo la litoranea Nord

StrettoWeb

Dopo una lunga sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza dei parcheggi lungo la litoranea Nord a Messina. “Come preannunciato nei giorni scorsi, oggi sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza delle aree di sosta di Pace, Paradiso e Contemplazione. Andiamo avanti insieme”, è quanto afferma il sindaco Federico Basile.

