Messina, domani laboratori sportivi sull’isola pedonale di viale S. Martino e piazza Cairoli

L’Amministrazione comunale e l’Azienda speciale Messina Social City, dopo il successo registrato lo scorso sabato 4 maggio, che ha visto una massiccia partecipazione della cittadinanza ai laboratori sportivi nell’ambito del progetto WAY – Welfare Activity for Young, dedicati alle discipline olimpiche e paralimpiche ha riprogrammato l’iniziativa per domani, sabato 11 maggio.

Pertanto, dalle ore 11 alle 13, saranno riproposti laboratori interattivi che consentiranno ai partecipanti di avvicinarsi e sperimentare diverse discipline, abbracciando la diversità e celebrando l’importanza dell’integrazione, sempre lungo l’isola pedonale viale S. Martino e piazza Cairoli. Obiettivo dell’iniziativa è promuovere una piena inclusione sociale attraverso lo sport, offrendo un’occasione senza pari per esplorare il potenziale educativo e inclusivo delle attività sportive.

