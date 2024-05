Messina, la viabilità per gli interventi di scerbatura

StrettoWeb

Da oggi, lunedì 6 maggio, sino a martedì 14 maggio, nelle fasce orarie 6-17 e 20-6, saranno effettuati interventi di scerbatura in vari tratti di strade della zona nord di Messina: vie Consolare Pompea – Paradiso, Garibaldi lato mare, viali della Libertà lato monte e Giostra lato nord, Istria, Fiume, Pola, Gazometro, Concerie, tratti di viale della Libertà lato monte, Pò, Cuppari, Fulci, piazza Castronovo, senatore Francesco Arena, tratti di viale Giostra. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Lavori urgenti di salpamento e rifioritura delle barriere frangiflutti: le limitazioni viarie

Per consentire l’esecuzione di lavori urgenti di salpamento e rifioritura delle barriere frangiflutti esistenti lungo il litorale ionico del comune di Messina, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto, da oggi, lunedì 6 maggio, sino a lunedì 20 maggio, vigeranno in alcuni tratti di via Consolare Pompea (dal civico 151 all’intersezione con via Salita Catena, dal civico 295 al 245, dal civico 435 al 407) i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati, e di transito veicolare nella corsia di marcia, lato mare, in direzione sud-nord. Previsti inoltre l’istituzione del senso unico alternato di circolazione nella corsia di marcia, lato monte, il divieto di transito nella pista ciclabile, il limite massimo di velocità di 30 km/h, in entrambi i sensi di marcia, e interdetti eventuali marciapiedi, lato mare, con la collocazione di idonee barriere e relativa segnaletica stradale.

Lavori di manutenzione della sede stradale: le limitazioni viarie

Dalle ore 21.30 di oggi, lunedì 6 maggio, alle 6 di domani, martedì 7 maggio, e dalle 21.30 di domani, martedì 7 maggio, sino alle 6 di mercoledì 8 maggio, sono istituiti i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare per semicarreggiata, e il limite massimo di velocità di 20 km/h, in via Adolfo Celi, tra l’intersezione con la via Santa Lucia e l’intersezione con la via Contesse, e dell’area di largo San Giacomo, intersezione tra le vie Cesare Battisti, Garibaldi, San Giacomo e Loggia dei Mercanti. Il provvedimento è stato adottato per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione della sede stradale nei predetti tratti.

