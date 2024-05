Messina, Gioveni sugli asili nido: “quanto ci vorrà per la pubblicazione dell’avviso?”

StrettoWeb

“Quanto tempo ancora occorrerà per la pubblicazione dell’avviso relativo alle istanze per le nuove iscrizioni negli asili nido comunali?” L’interrogativo è del sottoscritto, consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, che ha sollecitato la Presidente della Messina social city Valeria Asquini a darne seguito. “L’art. 6 del nuovo Regolamento sulla gestione degli asili nido approvato nello scorso mese di settembre dal Consiglio Comunale – spiega Gioveni – stabilisce che le istanze per gli asili nido vadano presentate entro il 31 maggio, per cui appare strano il fatto che non si sia ancora proceduto per tempo nel preparare l’avviso. Peraltro – prosegue il consigliere – proprio a seguito del nuovo Regolamento (che di fatto ormai è stato trasformato in “Carta dei servizi”), sono stati aboliti i vecchi Comitati di Gestione che avevano l’onere dell’approvazione delle graduatorie, incombenza che adesso spetta appunto alla Messina social city”.

“È evidente però – insiste l’esponente di FdI – che, al netto delle già numerose richieste da parte di molte famiglie che non si spiegano questi ritardi, rimarrebbero solo 15 giorni per presentare le istanze e se si considera che potrebbe ancora passare qualche giorno, risulterebbe troppo ristretto il periodo rimanente, anche per la giusta divulgazione in città dell’avviso. Auspico pertanto una immediata accelerazione del provvedimento – conclude Gioveni – perché è ovvio che le famiglie che presenteranno l’istanza, proprio perché poi dovranno attendere l’approvazione delle graduatorie, hanno tutto il diritto di fare le loro valutazioni optando verso altre strutture in caso di esclusione”.

