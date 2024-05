A Messina la Giornata Mondiale del Gioco: a palazzo Zanca la presentazione dell’evento

StrettoWeb

Lunedì 27 maggio, alle ore 9.30, nella sala Falcone Borsellino di palazzo Zanca a Messina, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Giornata Mondiale del Gioco, presente il sindaco Federico Basile, prenderanno parte l’assessore Liana Cannata e la Presidente della Messina Social City Valeria Asquini. Parteciperanno tra gli altri, il Provveditore agli Studi di Messina Stello Vadalà, il Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del Comune di Messina Giovanni Amante, e i Dirigenti degli Istituti scolastici aderenti alla manifestazione. Interverranni I dirigenti della scuole, di Giampilieri prof.ssa Fulvia Ferlito, prof. Angelo Cavallaro della Catalfamo; don Gabriele Cardaciotto Salesiani di Giostra; Evemero prof.ssa Angela Mancuso; prof.ssa Giusy De Luca della Pascoli – Crispi; e prof.ssa Luisa Lo Manto La Pira – Gentiluomo.

L’evento è patrocinato e sponsorizzato dal Comune di Messina insieme alla Messina Social City, in sinergia con l’Ufficio Scolastico Provinciale e il Garante comunale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con l’obiettivo di sottolineare il diritto al gioco per le bambine e i bambini ma anche per gli adulti per recuperare e riscoprire tempi e spazi di qualità spesso dimenticati nella vita di tutti i giorni.

La manifestazione si svolgerà martedì 28 maggio dalle 16 alle 19.30, con un programa di attività che saranno realizzate nelle scuole di Giampilieri Superiore – plesso Simone Neri; Catalfamo – plesso Santa Lucia sopra Contesse; scuola e CSE di Camaro (accanto Sede 3^ Quartiere – Scuola La Pira); nella piazza Casa Pia e campo retrostante; all’oratorio S. Matteo Giostra (salesiani); e nella scuola Evemero da Messina (Ganzirri).

