Messina, all’Istituto superiore G. Minutoli promossa la 2ª edizione della “Giornata della Gentilezza e del Rispetto”

Si è tenuta oggi, mercoledì 29 maggio all’Istituto superiore “G. Minutoli”, la “Seconda Giornata della Gentilezza e del Rispetto”, caratterizzata da un convegno sul tema “Lo Sport Speciale” e da un momento ludico-sportivo conclusivo. All’appuntamento, ha partecipato in rappresentanza del sindaco Federico Basile, l’assessore alla Pubblica istruzione Pietro Currò, cui hanno preso parte i presidenti della prima, seconda e terza Municipalità rispettivamente, Alessandro Costa, Davide Siracusano e Alessandro Cacciotto, oltre a professionisti del settore in qualità di relatori. I lavori del convegno sono stati avviati con i saluti del dirigente scolastico dell’istituto Pietro La Tona e moderati dal professore Francesco Pellico. L’assessore Currò nel suo intervento ha sottolineato il valore importante dell’educazione e dell’istruzione “per essere due aspetti inscindibili all’interno di una più ampia dimensione sociale, nella quale – ha detto Currò – bisogna sforzarsi di cogliere le opportunità nascoste all’interno delle criticità. Per questa ragione la scuola ha il ruolo fondamentale di educare gli studenti, non solo alle conoscenze tecniche, ma anche ai valori etici e civili dalla giustizia, la solidarietà, l’empatia, la tolleranza, la responsabilità, la sincerità, la lealtà, la cooperazione e alla sostenibilità, essenziali per vivere nella collettività”. Per l’assessore Currò è stata anche occasione per consegnare medaglie ricordo ad alcuni allievi che hanno seguito il progetto “Voliamo con lo Sport”, ideato ed organizzato dal docente di Scienze motorie e sportive dell’Istituto Carmelo Campagna.

Si sono poi susseguiti gli interventi del professore La Tona, il quale ha ricordato l’iniziativa che quest’anno è giunta alla seconda edizione, e si è soffermato sulle peculiarità dello sport a favore degli studenti diversamente abili. A seguire Erika Smeriglio, psicologa e psicoterapeuta psicoanalitica, si è soffermata sul rapporto tra “Neuroscienze e sport”; Francesco Giorgio delegato del Comitato Italiano Paralimpico ha evidenziato l’importanza dello sport per disabili e la possibilità di sviluppare nuove e creative forme di espressione sportiva e comunicativa con linguaggi alternativi; il tema delle tante abilità possibili nel mondo della scuola è stato trattato dalla docente Giuseppina Morsicato; ed è poi intervento del professore Natale Mangano, presidente della scuola calcio “Sporting Atene Kids” per ricordare l’importanza dello sport per la possibilità di generare opportunità ed emozioni. Il convegno si è concluso con il flash mob “Musica e Movimento”, organizzato dalle docenti dell’istituto S. Quasimodo, Maria Raffa e Barbara Bruno. La giornata all’insegna dell’inclusione ha visto poi momenti dedicati alla presentazione della squadra calcio a 5 dell’Istituto che ha vinto i campionati studenteschi provinciali; degli allievi finalisti delle Olimpiadi di Matematica; nonché lo studente che ha redatto la locandina dell’evento nell’ambito del corso di comunicazione web curato dalla dott.ssa Veronica Crocitti; e il coro composto dagli allievi del Quasimodo diretto dalla docente Matilde Caruso.

