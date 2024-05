Messina, l’ASD Gioco Sport continua a crescere con la Scuola Calcio “La Pineta”

StrettoWeb

La stagione 2023/24 dell’Asd Gioco Sport continua a regalare intensi momenti. Entusiasmo e voglia di divertirsi traspaiono dai volti dei ragazzi che frequentano, nei pomeriggi dal lunedì al giovedì, la scuola calcio “La Pineta”, seguiti da tecnici abilitati, che ne stanno curando con professionalità la crescita sia sportiva che umana. “Lavoriamo da tre anni presso la moderna struttura “La Pineta Sport Club”. Abbiamo quattro categorie: Primi Calci, Pulcini, Esordienti e Giovanissimi – dichiara il presidente Dario D’Amico – Sviluppiamo il progetto calcistico in sinergia con l’associazione ‘La Pineta Sport Club’, che gestisce l’impianto di Torrente Trapani e ci dà il nome per partecipare ai vari campionati”.

Questa proposta si inserisce in un ventaglio particolarmente ricco: “Collaboriamo anche con l’istituto Spirito Santo “Annibale Maria di Francia”, sito in via Santa Marta, e pratichiamo lì danza classica e moderna e l’avviamento all’atletica leggera, coinvolgendo numerosi bambini in età scolare, quindi dai 4 ai 13 anni. L’obiettivo è dare l’opportunità ai giovani di praticare lo sport in modo sano, senza troppe pressioni, condividendo formative esperienze con i loro coetanei”.

Venerdì 17 maggio con inizio alle ore 18.00 è in programma, infine, a “La Pineta Sport Club”, la premiazione ufficiale per gli atleti che hanno partecipato ai campionati provinciale e regionale dell’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport). Alessandro Parisi, tra i grandi protagonisti del Messina in serie A, consegnerà loro delle medaglie ricordo, rispondendo a domande e curiosità. Per ulteriori informazioni sui corsi attivi e in via di programmazione è possibile contattare il cell. 348-1533639.

