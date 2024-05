A Messina la finale di Coppa Italia di Beach Soccer 2024

StrettoWeb

Mercoledì 29 maggio, alle ore 10, nella sala Falcone Borsellino a Palazzo Zanca a Messina sarà presentato il programma della finale di Coppa Italia Serie A di Beach Soccer, che si svolgerà dal 27 al 30 giugno prossimi nell’arena Beach Stadium sulla spiaggia di Capo Peloro a Punta Faro. All’incontro con i giornalisti, presenti il sindaco di Messina Federico Basile e l’assessore alle Politiche sportive e ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro, prenderanno parte il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Lega Nazionale Dilettanti del Comitato Regionale Sicilia Sandro Morgana; il componente del Dipartimento Beach Soccer Fabio Nicosia; il componente della Consulta Nazionale per la Regione Sicilia Giuseppe Bosco; e l’esperto comunale allo sport Francesco Giorgio.

L’evento è patrocinato dal Comune di Messina e promosso dalla Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Beach Soccer. A contendersi la vittoria finale saranno le più forti squadre italiane fra le quali Viareggio, Napoli, Pisa e Catania. Gli incontri, trasmessi in diretta sul canale dedicato di DAZN, saranno occasione per assicurare alla città di Messina una importante vetrina nazionale. Nel corso della conferenza stampa saranno inoltre presentate le attività collaterali all’evento, che si svolgeranno, dal 20 al 30 giugno, intorno all’Arena Beach Stadium. Un autentico village di oltre 5000 mq, attrezzato con postazioni di street food, iniziative di intrattenimento con concerti live, contest di djset, laboratori ed animazione per bambini, giochi ed aree attrezzate.

