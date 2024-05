Messina, domani nuova seduta di consiglio comunale: i punti all’ordine del giorno

StrettoWeb

Domani, martedì 7 maggio, alle ore 13.30, il Consiglio comunale di Messina si riunirà per l’avvio di una nuova sessione consiliare. I lavori d’Aula prevedono all’ordine del giorno diciannove proposte di deliberazione e tre interrogazioni.

I provvedimenti da discutere sono i seguenti: 1) approvazione nuovo Statuto comunale; 2) “A.RIS.ME’ – Bilancio di previsione esercizio finanziario 2024-2026 Budget pluriennale 2024–2026 e Piano Programma 2024–2026”; 3) relazione anno 2023 sul controllo sulle società partecipate, ai sensi dell’art. 29 del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, ai sensi dell’art. 3 del D. L. 174/2012 convertito con modifiche dalla legge 07/12/2012 n. 2013 – A.T.M. S.p.A.; 4) costituzione e nomina commissione ‘Cittadini Illustri e Benemeriti della città di Messina’ e modifica art. 21 del regolamento di Polizia mortuaria e dei servizi funebri del comune di Messina; 5) quindici proposte di delibere riconoscimento debiti fuori bilancio.

Le interrogazioni riguardano l’installazione di dissuasori o dossi rallentatori di velocità sul viale Italia, lo stato dei lavori dei parcheggi sulla via Consolare Pompea e la rimozione e la rimodulazione delle fermate autobus in viale Italia e via Pietro Castelli.

