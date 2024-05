Messina, domani cerimonia di premiazione dell’iniziativa “Movemuni”

StrettoWeb

Domani, mercoledì 15 maggio, alle ore 12.30, nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Federico Basile, del vicesindaco Salvatore Mondello, dell’assessora alle Politiche giovanili Liana Cannata e del presidente di ATM Giuseppe Campagna, insieme al CdA della società partecipata, e a rappresentanti dell’associazione Crescendo, si svolgerà la cerimonia di premiazione dell’iniziativa “Movemuni”.

“Movemuni” è un progetto che unisce gioco, scoperta e promozione del territorio attraverso la rinnovata mobilità sostenibile della città. L’iniziativa ha preso il via sabato 11 maggio in piazza Duomo, dove le squadre si sono affrontate alla scoperta della città, attraverso sfide divertenti e stimolanti, nelle quali i partecipanti hanno esplorato Messina da nord a sud per riscoprire luoghi cittadini, immergendosi nelle tradizioni locali, nonché apprezzando la bellezza del patrimonio storico artistico culturale della città dello Stretto.

