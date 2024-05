Da Messina al concerto del 1° maggio: i cantanti a Roma si congratulano il pizzaiolo Piedimonte

StrettoWeb

Artisti e cantautori del calibro di Ermal Meta, Noemi, Giuliano Sangiorgi, Colapesce e Di Martino si sono complimentati con il maestro pizzaiolo Enzo Piedimonte per aver condotto brillantemente il Comparto Pizzeria nel Concertone del 1° Maggio a Roma. Il backstage del Circo Massimo è stato il teatro di pregio della squadra di pizzaioli selezionati con attenzione sempre dallo specialista della pizza fritta.

Molti i riconoscimenti avuti in questi anni dall’artigiano della pizza fritta, che ha portato il borgo di Rodia ai vertici nazionali ed internazionali. Dopo tre edizioni alla guida di Casa Sanremo, Piedimonte si sta organizzando per i suoi prossimi autorevoli impegni: la 2a Edizione del “Festival della Pizza d’Autore” a MIlazzo dal 9 al 12 maggio e il “Festival del Cinema Italiano” dal 2 al 6 luglio a Patti (per lui è la seconda edizione, in cui detiene la guida del settore).

