Messina, il debutto de “Il Bandito di Montelepre” chiuderà la stagione del Teatro dei 3 Mestieri

Sarà “Il Bandito di Montelepre” tratto dall’opera in versi “La Vera storia di Salvatore Giuliano” di Ignazio Buttitta, a chiudere la stagione “Mi presento così” del Teatro dei 3 Mestieri di Messina. Questo spettacolo, che debutta proprio nella struttura guidata da Stefano Cutrupi e Angelo Di Mattia, è diretto e interpretato da Alessio Bonaffini e Vittoria Micalizzi e andrà in scena da venerdì 17 a domenica 19 maggio.

La prima di venerdì e la replica di sabato sono in programma alle 21.00, mentre domenica lo spettacolo andrà in scena alle 19.00. Alessio Bonaffini presenta così il suo ultimo lavoro: “Non vorrei che questo spettacolo si concentrasse sul fallace eroismo del protagonista. Io, manterrei una certa distanza dal volerlo considerare ‘un giusto’. Questo mio lavoro verterà sulla musicalità e potenzialità del verso, popolareggiante e raffinato. Sul conflitto storico in cui la Sicilia con il suo popolo, arrancano e soffrono. Sul potere nefasto e subdolo che muove le fila, non soltanto di Giuliano, ma degli stessi siciliani. E innanzitutto sul valore della pietà”.

Prenotazioni: 090.622505 – 349.8947473 (anche whatsapp)

Prezzo biglietto intero 13 euro

