Messina, nel centro storico arrivano le targhe con QR Code e audio

Cinque targhe dotate di QR Code e audio guide realizzate dall’ArcheoClub dello Stretto di Messina sono state apposte a corredo di altrettanti pannelli turistici illustrativi dei monumenti del centro storico, ristampati recentemente dal Comune con testi della Soprintendenza, in piazza Unione Europea davanti palazzo Zanca, in piazza Antonello, nella chiesa di Sant’Eustochia, al Monte di Pietà e al Teatro Vittorio Emanuele. L’iniziativa, supportata e condivisa dall’Amministrazione comunale, presenti il sindaco Federico Basile e e l’assessore al Turismo Enzo Caruso, è stata presentata oggi a palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa, cui hanno preso parte, tra gli altri, la vicepresidente nazionale di Archeoclub d’Italia Fortunata Flora Rizzo, la presidente dell’ArcheoClub dello Stretto Rosanna Trovato e la dott.ssa Virginia Buda, in rappresentanza della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina.

Le parole del sindaco Basile

“All’interno delle Istituzioni i cittadini ricoprono un ruolo fondamentale – ha spiegato il sindaco Basile – e l’avvio di questo progetto è la testimonianza. Grazie al contributo dell’ArcheoClub, che ringrazio, insieme alle altre associazioni che lanciano idee per promuovere la crescita e lo sviluppo della nostra città, Messina racconta la storia di alcuni dei suoi siti. A beneficiarne non sono soltanto i turisti, ma anche gli stessi cittadini perchè capita di non conoscere le origini di luoghi e monumenti che viviamo nella nostra quotidianità. Mi auguro che si sviluppino altri progetti simili”.

Le parole di Caruso

L’assessore Caruso ha aggiunto che: “Fare squadra a supporto della città, porta alla realizzazione di queste iniziative, che consentono un’ulteriore crescita al nostro territorio nell’ottica di valorizzare il patrimonio artistico, storico e culturale. Altri esempi recenti di collaborazione sinergica sono stati il progetto delle sei targhe braille per i non vedenti realizzate dai Club Lions Messina e la segnaletica turistica bilingua greco-italiana grazie al supporto della Comunità ellenica dello Stretto”.

L’idea e l’avvio del progetto nazionale QRcode parte da Archeoclub Area Integrata dello Stretto e costituisce un ulteriore strumento di promozione turistica, accanto a quelli già posti in essere dalle Istituzioni locali e da altri club service. Nell’ottica di valorizzare il patrimonio artistico storico culturale dei singoli territori sul sito di Archeoclub d’Italia è stato dedicato un box a chiese/monumenti/palazzi che le varie sedi locali vorranno dotare di QR code, per fornire dati e informazioni all’utente. Il monumento è così fruibile sia attraverso il sito web che attraverso il QR code apposto alla base del pannello illustrativo, con la possibilità di ascoltarne la descrizione in italiano e in inglese e di godere di una foto gallery dedicata.

NOTE

L’Archeoclub d’Italia APS-ETS, ente morale al servizio dei Beni Culturali, ha come finalità statutaria non solo la tutela, ma soprattutto la promozione e la valorizzazione dei beni archeologici, storico-architettonici e ambientali presenti nel territorio. Promuove la sua attività attraverso iniziative, progetti e campagne di sensibilizzazione che le sedi locali portano avanti su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo primario di migliorarne ed implementarne la fruizione.

