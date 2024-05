Messina, centinaia di giovani hanno incontrato il mondo del lavoro

StrettoWeb

Dal musicista al biotecnologo: sono tanti i sogni di sbocco professionale che centinaia di studenti degli istituti superiori e dell’università di Messina hanno raccontato oggi in piazza Duomo agli orientatori del truck “Il lavoro viaggia con noi”, organizzato dalla Fondazione nazionale consulenti per il lavoro con l’Ordine dei consulenti del lavoro di Messina e il Comune di Messina. Dopo avere ricevuto informazioni generali e avere compilato un questionario specifico, i ragazzi si sono confrontati con gli esperti sul loro percorso di studi, ottenendo consigli su come meglio indirizzarsi rispetto alle reali esigenze delle imprese che, nel 42,7% dei casi, non riescono a trovare candidati preparati per le figure professionali proposte.

“Il reale problema – ha spiegato Vincenzo Silvestri, presidente nazionale della Fondazione consulenti per il lavoro – è quello di riuscire a fare incontrare la domanda e l’offerta di lavoro. Il sistema dell’istruzione e formazione è ancora lontano e serve uno strumento in più di approfondimento che coinvolga direttamente le imprese, ed è quello che fa la Fondazione consulenti per il lavoro quale agenzia privata riconosciuta dal ministero, mettendo in pratica iniziative come questa. Siamo partiti un mese fa da Napoli e dopo 18 tappe in giro per l’Italia abbiamo aiutato 6mila giovani a trovare lavoro, e posso dire che la piazza di Messina, che ha chiuso l’iniziativa, è stata tra le migliori per collaborazione delle istituzioni locali e per partecipazione e interesse dei giovani. Per questo torneremo qui”. Tant’è che il sindaco, Federico Basile, ha candidato Messina per ospitare la prossima edizione del truck “Il lavoro viaggia con noi”.

Da parte delle imprese, Roberto Franchina, presidente della Piccola industria di Sicindustria, ha annunciato: “Lanceremo a breve una Academy che sia in grado di formare i giovani in base alle reali esigenze che ci verranno indicate dalle imprese associate. E lo faremo cogliendo anche l’opportunità rappresentata dal fatto che il nostro presidente di Sicindustria, Luigi Rizzolo, è stato nominato presidente di Sistemi formativi Confindustria, l’ente di formazione degli industriali italiani. E questa esperienza aggiuntiva ci metterà in condizione di realizzare un progetto solido e concreto, sul modello degli Its che registrano un altissimo tasso di occupazione”.

Massimo Floridia, collaboratore del dirigente generale del dipartimento regionale Lavoro, si è soffermato su un nuovo incentivo della Regione sulle nuove assunzioni: “a breve verrà pubblicato l’avviso per un contributo fino a 10mila euro l’anno per tre anni sulle assunzioni stabili, che si può aggiungere ad altri incentivi disponibili. Quanto al programma ‘Gol’ finanziato dal ‘Pnrr’, finora ha coinvolto circa 200mila soggetti da riqualificare e inserire nel mondo del lavoro. Ad aprile abbiamo invitato le imprese a manifestare interesse per riassorbire lavoratori di aziende in crisi, che potranno esse stesse formare in sei mesi con nostre risorse, per poi assumerli come specializzati”. Ivo Blandina, presidente della Camera di commercio di Messina, ha approfondito gli strumenti messi in campo dall’ente per favorire soprattutto l’imprenditoria femminile, l’innovazione, la digitalizzazione e l’internazionalizzazione delle attività economiche.

Lucia Alfieri, consigliere d’amministrazione di Fonarcom, il primo fondo interprofessionale dei consulenti del lavoro in Italia per numero di imprese aderenti, ha spiegato che con il “Fondo nuove competenze, messo a punto assieme alla Fondazione lavoro, è possibile preparare meglio i giovani finanziando con avvisi a sportello la formazione continua dei lavoratori delle aziende aderenti, anche aggregando in rete le imprese e gli studi professionali che non riescono ad accumulare risorse sufficienti per la formazione. Noi, attraverso i consulenti del lavoro, ci rivolgiamo soprattutto alle micro, piccole e medie imprese, che per le loro dimensioni hanno più difficoltà a gestire e affrontare il tema della formazione nei settori della conversione ecologica e digitale che richiedono, appunto, nuove competenze”.

Maurizio Adamo, presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Messina, ha concluso: “Siamo pienamente soddisfatti del risultato di questa iniziativa. Come consulenti del lavoro siamo riusciti oggi a creare una sorta di ‘tavolo’ fra Regione, Comune, università, istituzioni scolastiche e del mercato del lavoro, imprese: cioè, tutti i soggetti della filiera che deve accompagnare i giovani nella realizzazione del loro progetto di vita. L’avere fornito in maniera completa agli studenti tutte le informazioni sulle opportunità disponibili sul territorio rappresenta un modello vincente che sicuramente proseguirà e che vedrà i consulenti del lavoro parte attiva nei prossimi anni”.

